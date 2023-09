Drei Menschen sterben bei Autounfall auf Landstraße

Mehrere Menschen bei Motorradunfällen am Wochenende verletzt

Am Wochenende sind mehrere Menschen bei Motorradunfällen in Bayern verletzt worden. Lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt eine 39 Jahre alte Motorradfahrerin, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie war am Sonntagabend bei Ahorn (Landkreis Coburg) mit einem Reh zusammengestoßen und gestürzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht. Ein Jagdpächter kümmerte sich um die Entsorgung.