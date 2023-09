Energieminister: Faire Aufteilung bei Stromtrassen-Kosten

Mehr Nachwuchsjuristen aus Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt haben in diesem Jahr mehr Frauen und Männer das zweite juristische Examen absolviert und damit ihre rechtswissenschaftliche Ausbildung abgeschlossen. Die Zahl der Absolventen sei von 112 im vergangenen Jahr auf nun 135 gestiegen, teilte das Justizministerium am Mittwoch mit. Davon hätten 21,48 Prozent ein Prädikatsexamen erreicht. Das ist ein ähnlicher Anteil wie im Vorjahr, als 21,42 Prozent die Note «vollbefriedigend», «gut» oder «sehr gut» schafften. Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) empfing die Absolventen am Mittwoch und warb für eine Karriere in Sachsen-Anhalt. Knapp 15 Prozent der Prüflinge bestanden nicht.