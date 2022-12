Rappbodetalsperre: Wasseroberflächensubstanz noch unbekannt

Katastrophenschutz: Innenministerin Zieschang zeichnet Feuerwehrmänner aus

Für ihre Verdienste, ihr Engagement und ihren langjährigen Einsatz im freiwilligen Feuerwehrdienst sind mehrere Kameraden aus Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) vergab am Samstag in Magdeburg fünf Silberne Brandschutz- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen sowie zehn Feuerwehrspangen an die Feuerwehrmänner, teilte das Ministerium mit. Damit erhöhe sich die Zahl der vergebenen Silbernen Brandschutz- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen am Bande in diesem Jahr auf 22. Zudem seien im auslaufenden Jahr auch fünf Goldene Brandschutz- und Katastrophenschutz-Ehrenzeichen am Bande verliehen worden, hieß es.