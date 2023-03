CDU weiter stärkste Kraft - AfD bei 26 Prozent

Elektronik: Nach Kritik: Wirtschaftsminister Schulze trifft IWH-Spitze

Nach Kritik an der Arbeit des in Halle angesiedelten Wirtschaftsforschungsinstituts IWH will sich Sachsens-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) nun mit den Spitzen der Einrichtung treffen. Nächsten Montag sei ein Austausch mit IWH-Präsident Reint Gropp und Stellvertreter Oliver Holtemöller geplant, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Thema sei unter anderem «die jüngste mediale Berichterstattung zur Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel».