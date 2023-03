«Frühlingserwachen» in Gartenreich Dessau-Wörlitz

Energie: Haseloff: Früherer Kohleausstieg im Osten «illusorisch»

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hält den von der Grünen-Fraktion angepeilten früheren Kohleausstieg im Osten für unrealistisch. Durch den nach und nach stattfindenden Ausstieg aus der Kohle und der Atomkraft sowie den Wegfall von Pipeline-Gas als Brückentechnologie in der Energiewende entstehe eine Stromlücke. Es werde «schlicht und einfach nicht erklärt, wie wir eine autarke Energieversorgung hinbekommen wollen», sagte der CDU-Politiker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Medientagung in der Evangelischen Akademie Tutzing.