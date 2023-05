Lehmbau: neues Besucherzentrum am Ringheiligtum Pömmelte

Diebstahl auf dem Gelände von NS-Denkmal in Gardelegen

Unbekannte haben an der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) mehrere Gegenstände gestohlen. Dazu gehörten Widmungstafeln, Informationsständer sowie Informationstafeln, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag sagte. Die Tatzeit könne zwischen vergangenen Freitag und Montag liegen. Ein Informationsständer wurde bereits am Montag in der Nähe der Gedenkstätte in einem Gebüsch gefunden. Der Diebstahl wird von der Polizei als politisch motivierte Straftat eingestuft.