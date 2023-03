Harzer Schmalspurbahn: Sommerfahrplan startet am Samstag

Harzer Schmalspurbahnen: HSB wollen Anbindung nach Braunlage und Westerndorf

Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) strebt die Anbindung der niedersächsichen Stadt Braunlage und der Westernstadt Pullman City Harz an das eigene Streckennetz an. Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung votierten am Donnerstag für die Umsetzung der Projekte, wie die HSB am Freitag mitteilte. In beiden Fällen stehen endgültige Ergebnisse von Machbarkeitsstudien jedoch noch aus.