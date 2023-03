Wolfsterritorium Möckern bestätigt: Nachweis per Sender

Naturschutz: Wölfe breiten sich aus: 24 Rudel in Sachsen-Anhalt

Der Wolf breitet sich seit seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr 1998 langsam weiter aus - den Trend gibt es auch in Sachsen-Anhalt und in den Nachbarbundesländern. Im Wolfsjahr 2021/2022 (1. Mai bis 30. April) stieg die amtlich bestätigte Zahl der Wolfsrudel bundesweit auf 161 (Vorjahr 158), wie das Bundesamt für Naturschutz und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf am Montag in Bonn mitteilten. In Sachsen-Anhalt wurden 24 Rudel sowie 4 Wolfspaare und 2 Einzeltiere gezählt. Im Wolfsjahr 2020/21 waren 22 Rudel und 3 Wolfspaare nachgewiesen worden. In der Summe rechnen Experten mit etwa 150 Tieren im Land.