Geflügelpest im Landkreis Börde: 20.000 Tiere werden getötet

Die Geflügelpest ist im Norden und im Süden Sachsen-Anhalts ausgebrochen. Vergangene Woche wurde das Virus erst bei einem Trauerschwan im Tierpark Bad Kösen entdeckt, nun in einem Putenbestand im Landkreis Börde.

In einem Putenbestand im Landkreis Börde ist die Geflügelpest festgestellt worden - alle 20.000 Tiere müssen getötet werden. Am Mittwoch sei mit den Maßnahmen begonnen worden, erklärte ein Sprecher des Landkreises in Haldensleben. Schleusen sollen verhindern, dass das Virus aus dem Stall herausgetragen wird, die Tiere müssten getötet und sachgerecht entsorgt werden. Es seien zudem ein Sperr- und ein Beobachtungsgebiet um den Ausbruchsort in Wieglitz (Gemeinde Bülstringen) eingerichtet worden. Geflügel darf dort nur noch in Ställen oder unter speziellen Schutzvorrichtungen gehalten werden. Am Dienstag war in dem Tierbestand der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt worden.

Auch im Burgenlandkreis wurde die Geflügelpest nachgewiesen. Bereits am vergangenen Freitag bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut den Fall des Subtyps H5N1, wie der Landkreis mitteilte. Ein Trauerschwan im Tierpark Bad Kösen trug das Virus in sich. Insgesamt mussten einer Sprecherin zufolge 58 Tiere getötet werden, die entweder Kontakt zu dem Trauerschwan hatten oder selbst Träger des Virus' waren. Der Tierpark ist derzeit geschlossen.

Am Dienstag erließ das Veterinäramt den Angaben zufolge eine sogenannte Aufstallungsanordnung. Geflügel in bestimmten Ortsteilen rund um den Tierpark müsse im Stall gehalten werden.

Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine hoch ansteckende, schnell fortschreitende, akut verlaufende und leicht übertragbare Viruserkrankung. In Nutzgeflügelbeständen kann sie zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen, wie der Burgenlandkreis weiter mitteilte.