Hunderte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes streiken

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wollen wegen der hohen Inflation ein kräftiges Lohnplus. Die geforderten 10,5 Prozent sind den Arbeitgebern zu üppig. Die Arbeitnehmer wollen den Druck erhöhen.

Hunderte Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben sich am Dienstag in Magdeburg für eine deutliche Einkommenserhöhung eingesetzt. In der Landeshauptstadt folgten etwa Beschäftigte der Klinik, der Stadtverwaltung und der Abfallwirtschaft dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi zu einem eintägigen Warnstreik. Insgesamt beteiligten sich rund 450 Menschen an der Arbeitsniederlegung, wie eine Verdi-Sprecherin sagte. Dabei waren auch Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes anderer Landkreise und Städte wie Haldensleben und Halberstadt.

Die Aktion hätte sich durchaus bemerkbar gemacht, sagte die Sprecherin. Allein vom städtischen Klinikum seien 80 Leute dabei gewesen. Es sei durchaus möglich, dass der Betrieb dort «etwas hakeliger gelaufen» sei, erklärte sie weiter. Auch Mitarbeiter des Bürgerbüros und der Ausländerbehörde nahmen an dem Warnstreik teil. Hier sei es laut Gewerkschaft zu längeren Bearbeitungszeiten gekommen. Im gesamten Stadtgebiet entfielen am Dienstag die Entsorgungstouren der Abfallsammlung. Alle nicht durchgeführten Touren sollen zeitnah nachgeholt werden.

Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) nahm einen von der Gewerkschaft organisierten Protestzug zum Anlass, um vor dem Rathaus mit einigen Beschäftigten zu sprechen. Sie wurde auch gebeten, mit der Arbeitgeberseite zu sprechen und «ihr Wort in die Waagschale zu werfen», erklärte die Verdi-Sprecherin. Ungewöhnlich viele verschiedene Dienststellen hätten sich an dem Warnstreik beteiligt.

Schon vergangene Woche hatten sich in Halle rund 500 Menschen an einem ganztägigen Warnstreik beteiligt. Bestreikt wurden Kindertagesstätten, Verwaltungen und Sparkassen. Mit den Arbeitsniederlegungen wollen die Gewerkschaften nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeber im laufenden Tarifstreit erhöhen.

In der aktuellen Tarifrunde fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen bislang als wirtschaftlich nicht verkraftbar zurückgewiesen. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen soll an diesem Mittwoch in Potsdam beginnen.