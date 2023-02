Verdi warnt vor Ausweitung der Warnstreiks

Dessau-Roßlau: 260 Millionen Euro für Autobahnen in Sachsen-Anhalt

Der Bund will in diesem Jahr etwa 260 Millionen Euro in die Erneuerung der Autobahnen in Sachsen-Anhalt stecken. Unter anderem seien sieben Großprojekte zur Erhaltung, drei Bauwerkssanierungen sowie zwei Neubauprojekte geplant, erklärte ein Sprecher der Niederlassung Ost der Autobahngesellschaft am Dienstag. Gemessen am Gesamtnetz sollen in diesem Jahr etwas mehr als vier Prozent von den Maßnahmen betroffen sein.