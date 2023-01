Land bereitet sich auf Ernstfall ohne Strom vor

Angriffe: Herrmann: Kritische Infrastruktur ist gut geschützt

Trotz wiederholter Angriffe auf die kritische Infrastruktur ist in Deutschland nach Ansicht von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die Bevölkerung gut geschützt. «Insgesamt können wir deshalb von einem hohen Schutzniveau sprechen», sagte der CSU-Politiker am Mittwoch im Innenausschuss des bayerischen Landtags. Dank einer engmaschigen Vernetzung in den Bereichen Energie, IT- und Transport sowie im Gesundheits- und Finanzwesen, aber auch in der Trinkwasser- und Ernährungsversorgung sei die Versorgung der Bevölkerung und der Unternehmen sichergestellt und gewährleistet.