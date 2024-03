Gewerkschaft ruft zu Ausstand im Handel auf

Noch bis Ende der Woche drohen Warnstreiks im Einzelhandel

Im Einzelhandel in Sachsen-Anhalt drohen noch bis Ende der Woche Einschränkungen durch Warnstreiks. Bis einschließlich Samstag werde täglich gestreikt, sagte die Handelsexpertin der Gewerkschaft Verdi, Christine Stoffl. Am Mittwoch beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 150 Teilnehmer an einer ersten Kundgebung in Magdeburg. Darunter seien Mitarbeiter von Kaufland, Edeka, Marktkauf und Ikea aus verschiedenen Städten in Sachsen-Anhalt gewesen.