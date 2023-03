Wittenberg, Harz und Jerichower Land waldreichste Landkreise

Fußball: Trainer-Legende Geyer: Leipzig fehlt der Biss für den Titel

Trainer-Legende Eduard Geyer vermisst bei RB Leipzig das nötige Format in wegweisenden Spielen. «Marco Roses Team hat gute Fußballer, die aber nicht den Biss und die absolute Entschlossenheit haben, um schwierige Spiele wie das jetzt in Bochum für sich zu entscheiden oder in Manchester eben nicht unterzugehen. Leipzig vermittelt nicht den Eindruck, etwas erzwingen zu können», schrieb der 78-Jährige in seiner Kolumne für den «Kicker». Leipzig hatte in der vergangenen Woche erst 0:7 bei Manchester City im Achtelfinale der Champions League verloren, war dann bei Abstiegskandidat Bochum 0:1 unterlegen.