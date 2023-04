Bau: Baugewerbe in Sachsen steigert Umsatz

Das Baugewerbe in Sachsen hat seinen Umsatz in den ersten drei Quartalen 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um elf Prozent gesteigert. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Donnerstag mitteilte, wurden in der Branche in dem Zeitraum mehr als 7,3 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der größte Anteil davon entfalle mit einer Milliarde (rund 14 Prozent) auf die Bauunternehmen in Dresden. Den geringsten Umsatz mit 290 Millionen Euro verzeichnete demnach der Landkreis Görlitz.