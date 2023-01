Statistik: Anteil der Kinder an Gesamtbevölkerung gewachsen

Der Anteil der Kinder im Alter von unter 15 Jahren ist in Sachsen-Anhalt in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Ende 2021 lag der Anteil an der Gesamtbevölkerung im Land bei 13 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Seit Ende 2011 war er von damals 11 Prozent um 2 Prozentpunkte angestiegen. Weltweit war die Quote zuletzt rückläufig. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen sei von 2010 bis 2020 der Anteil der Kinder im Alter von unter 15 Jahren an der gesamten Weltbevölkerung von 27 Prozent auf 25 Prozent gesunken, hieß es seitens der Statistikbehörde in Halle. Am kommenden Montag ist der Weltbevölkerungstag.