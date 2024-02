Personal an Hochschulen in Sachsen-Anhalt oft weiblich

Frauen bei Lehrbefähigung im Hintertreffen

Beim Erwerb der Lehrbefähigung an Hochschulen sind Frauen in Thüringen weiterhin im Hintertreffen, haben im vergangenen Jahr aber aufgeholt. Von 27 Wissenschaftlern, die die Habilitation erwarben, waren 12 Frauen, wie aus am Dienstag vom Landesamt für Statistik vorgelegten Zahlen hervorgeht. In den zurückliegenden Jahren war dieses Ungleichgewicht bei insgesamt mehr Habilitationen deutlich ausgeprägter. So waren beispielsweise 2012, also zehn Jahre zuvor, 35 von 44 Habilitierten Männer. Eine Habilitation ist in Deutschland in der Regel Voraussetzung für eine Professur an einer Universität.