Statistik: Frauen bilden Mehrheit des Hochschulpersonals

An Sachsen-Anhalts Hochschulen machen Frauen die Mehrheit des Personals aus, nicht allerdings in Forschung und Lehre. Der Frauenanteil am Hochschulpersonal stieg binnen zehn Jahren bis 2021 um 0,9 Prozentpunkte auf 59,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle anlässlich des Internationalen Tages der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft (11. Februar) mitteilte. Zwei Drittel der Frauen seien als Verwaltungs-, technisches und sonstiges Personal angestellt gewesen. Nur ein Drittel war wissenschaftlich oder künstlerisch tätig. Bei den männlichen Beschäftigten sei das Verhältnis umgekehrt.

Von den 10.625 Beschäftigten in Forschung und Lehre waren den Angaben zufolge 44,5 Prozent weiblich. In den unteren Personalgruppen lag der Frauenanteil den Angaben besonders hoch, wie die Statistiker weiter mitteilten. Frauen stellten demnach rund 52 Prozent der wissenschaftlichen Hilfskräfte und Tutoren. Bei den Professoren lag ihr Anteil bei 24,7 Prozent, bei den Lehrbeauftragten bei 43 Prozent. Zwischen 2011 und 2021 sei der Frauenanteil bei Professoren und Lehrbeauftragten überdurchschnittlich gestiegen um 7,2 beziehungsweise 8,7 Prozentpunkte.

