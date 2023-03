Etwa genausoviele Richterinnen wie Richter in Sachsen-Anhalt

Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Spielzeugauto in Mikrowelle löst Wohnungsbrand aus

Ein Dreijähriger hat ein Spielzeugauto in der Mikrowelle deponiert, diese dann eingeschaltet - und damit einen Wohnungsbrand in Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ausgelöst. Das Gerät sei am Mittwochmittag in Brand geraten, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Eltern des Jungen konnten die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr erfolgreich bekämpfen. Was blieb, war starker Ruß an den Wänden der Küche.