Start des gemeinsamen Abhörzentrums offen

Technik: Digitalisierung in Justiz: Personal soll mitgenommen werden

Sachsen-Anhalt muss bei der Digitalisierung in der Justiz wie auch in anderen Bereichen deutlich aufholen - das Personal fühlt sich dabei teils nicht ausreichend mitgenommen. Der Hauptpersonalrat beim Justizministerium hatte jüngst in einem Schreiben beklagt, dass ihm für die nötige Mitbestimmung die rechtzeitigen und umfangreichen Informationen fehlen. Am Mittwochmorgen habe Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) in einem gewohnt freundlichen und vertrauensvollen Gespräch Verbesserungen versprochen, sagte der Vorsitzende des Hauptpersonalrates, Mario Blödtner, im Anschluss. «Es bleibt abzuwarten, ob das so umgesetzt wird.»