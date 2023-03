Ukrainische befristete Lehrer sollen länger bleiben

Bildung: Schuljahr startet in Sachsen-Anhalt

Nach den sechswöchigen Sommerferien ist an diesem Donnerstag der Unterricht an den Schulen in Sachsen-Anhalt gestartet. Laut Bildungsministerium lernen dort im neuen Schuljahr rund 209.000 Kinder und Jugendliche. An den allgemeinbildenden Schulen unterrichten etwa 14.300 Lehrkräfte. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) besuchte zum Schulstart eine Grundschule in der Innenstadt von Magdeburg. Bei der kurzen Stippvisite ließ sie sich von der Schulleitung die Räumlichkeiten zeigen und begrüßte die Schüler und Schülerinnen einer dritten Klasse im neuen Schuljahr.