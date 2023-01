Luftverkehr: Reallabor für Drohnen-Konzept soll in Cochstedt entstehen

Am nationalen Drohnentestzentrum in Magdeburg-Cochstedt soll in einem Reallabor ein einheitliches EU-Konzept für einen Drohnenluftraum erarbeitet werden. Um eine große Anzahl von Drohnen in das bestehende Flugverkehrsmanagementsystem zu integrieren, arbeiteten Forschung und Industrie in Europa an einem solchen Konzept, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Dienstag mit. Die Einrichtung des sogenannten U-Spaces solle noch im Januar umgesetzt werden.