Unterallgäu: Unbekannte sprengen Geldautomat: 13. Fall in diesem Jahr

Unbekannte haben in Wolfertschwenden im Unterallgäu einen Geldautomaten gesprengt. Es ist der 13. Vorfall dieser Art in Bayern in diesem Jahr. Nach der Tat in der Nacht zum Mittwoch seien sie in einem dunklen Auto in Richtung der nahen Autobahn geflüchtet, teilte das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) in München mit.