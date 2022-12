Unbekannte sprengen Geldautomat und fliehen mit Bargeld

Hanau: Fahrkartenautomat gesprengt: 30.000 Euro Schaden

Noch unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof im Hanauer Stadtteil Klein-Auheim gesprengt. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sie einen Gegenstand in den Ausgabeschacht des Automaten gesteckt und diesen angezündet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dann habe es einen lauten Knall gegeben. Zeugen beobachteten demnach drei Personen dabei, wie sie über das Gleisbett in Richtung Industriegebiet flüchteten. Die Beamten fahndeten demnach bislang aber erfolglos nach den Tätern.