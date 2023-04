Osterwochenende mit Schauern und bisschen Sonne

Basketball: MBC-Trainer gegen Chemnitz mit «Charakter und Mentalität»

Basketball-Bundesligist Syntainics MBC will seine Negativserie am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) gegen die Niners Chemnitz beenden. «Wir haben uns gegen Chemnitz zuletzt immer schwergetan und müssen in allen Bereichen ganz anders auftreten als zuletzt in Bayreuth. Charakter und Mentalität sind gefragt», sagte Trainer Igor Jovovic, der mit seiner Mannschaft zuletzt fünf Niederlagen in Folge hinnehmen musste. Am vergangenen Spieltag gab es ein 84:95 beim Tabellen-Schlusslicht medi Bayreuth.