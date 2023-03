Kriminalität: Leichenfund in Frankfurt: Ermittlungen in alle Richtungen

Nach dem Fund der Leiche eines 53-jährigen Mannes in einer Frankfurter Wohnung ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Der 44-jährige Mieter der Wohnung, der vorläufig festgenommen worden war, stehe derzeit nicht unter Verdacht, sagte ein Sprecher der Polizei in Frankfurt am Dienstag. Die Leiche war am vergangenen Freitag gefunden worden. An dessen Körper befand sich eine Stichwunde. Die Todesursache war zunächst ebenso unklar wie die Frage, ob der Fundort auch der Tatort war.