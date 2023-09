Bundesweiter «Bildungsprotesttag»: Demonstration in Halle

Bei einem bundesweiten «Bildungsprotesttag» wollen am Samstag (14.00 Uhr) auch in Halle zahlreiche Menschen für bessere Bildungsbedingungen demonstrieren. Zentrale Forderungen sind nach Angaben der Veranstalter unter anderem ein 100 Milliarden schweres Sondervermögen für die Bildung und eine Ausbildungsoffensive für pädagogisches Personal. Zahlreiche Gruppen beteiligen sich an dem Protest, unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Stadtschülerrat und der Stadtelternrat Magdeburg. Bundesweit soll es am Samstag in gut 30 Städten Demonstrationen geben. In Sachsen-Anhalt findet die einzige Demonstration in Halle statt.