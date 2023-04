Mobile Opferberatung: Rechtsextreme Gewalttaten weiter hoch

Landesmuseum: Reiternomaden-Schau Halle erwartet volles Haus über Ostern

Zu Ostern erwarten die Macher der Reiternomaden-Schau im Landesmuseum Halle zahlreiche Besucherinnen und Besucher. «Bis jetzt kamen rund 34.000 Menschen und wir haben noch nicht einmal Halbzeit», sagte der stellvertretende Landesarchäologe Alfred Reichenberger am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Erwartungsgemäß kommen zu Ostern viele Menschen mit ihren Freunden und Verwandten, so dass wir mit einem gutbesuchten Haus rechnen.» Die Ausstellung «Reiternomaden in Europa - Hunnen, Awaren, Ungarn» wurde am 16. Dezember 2022 eröffnet und endet am 25. Juni 2023.