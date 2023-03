Urteil nach Tötungsdelikt - Leiche in Teppich eingerollt

Prozess: Mann nach Tötung von Ehefrau vor Gericht

Nach den tödlichen Messerstichen auf seine Ehefrau in Burgdorf muss sich ein 37-Jähriger vom 14. Oktober an vor dem Landgericht Hildesheim verantwortet. Dem Mann aus dem Landkreis Celle wird heimtückischer Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. Er soll am 3. Mai dieses Jahres seine Frau an ihrem Auto abgepasst haben, als die 35-Jährige einen Termin in einer Anwaltskanzlei zur Einleitung der Ehescheidung wahrnehmen wollte, wie das Gericht am Freitag mitteilte.