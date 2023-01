Sachsen-Anhalts Polizisten greifen häufiger zur Dienstwaffe

Mansfeld-Südharz: Eine Leichtverletzte durch Böller: Streit um Pyrotechnik

Einen Tag vor Silvester hat in Sachsen-Anhalt gezündetes Feuerwerk für einen Unfall und auch Streit gesorgt. Nach Polizeiangaben flog am Freitagabend in Eisleben (Mansfeld-Südharz) ein Böller auf den Balkon einer Wohnung in der Raismesser Straße und detonierte dort. Eine Mieterin, die sich gerade auf dem Balkon befand, wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.