Sachsen-Anhalts Polizei nun auch mit Pedelecs unterwegs

Anhalt-Bitterfeld: Leichenfund in Zerbst: Fremdverschulden nicht auszuschließen

Im Fall des 51-Jährigen, der vor rund einem Monat tot in seiner Wohnung in Zerbst gefundenen wurde, ermittelt die Polizei weiter in alle Richtungen. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen hätten ein Fremdverschulden nicht ausschließenn können, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in Dessau-Roßlau mit. Bevor der Mann leblos gefunden wurde, soll er den Angaben zufolge seit Ende Oktober 2022 nicht mehr gesehen worden sein.