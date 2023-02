Extremismus-Verdacht: LKA-Beamter scheitert vor Gericht

Landtag: Koalition will Verfahren für Datenschützerwahl ändern

Nach mehreren Wahlpleiten will die schwarz-rot-gelbe Koalition das Verfahren für die Besetzung des obersten Datenschützer-Postens in Sachsen-Anhalt ändern. Künftig soll die Besetzung nicht mehr an eine Stellenausschreibung gekoppelt werden. Stattdessen sollen die Fraktionen ein Vorschlagsrecht erhalten. Wenn es gut laufe, könne man noch vor der Sommerpause einen Wahlgang durchführen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Guido Kosmehl, am Mittwoch in Magdeburg.