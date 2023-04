Ausbildungsvergütung für Pflegehelfer ab August

Arbeitsmarkt: Sachsen-Anhalt sucht Erzieherinnen und wirbt für Umschulung

In Sachsen-Anhalt werden in den kommenden Jahren viele neue Erzieherinnen und Erzieher gebraucht - die Bundesagentur für Arbeit und das Sozialministerium ermuntern Arbeitslose zur Umschulung in diesem Bereich. Zwar sei die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in den Berufen der Kindererziehung seit 2018 um sieben Prozent auf 42.700 gestiegen, in den kommenden Jahren gingen aber viele in Rente oder scheiden vorzeitig aus dem Beruf aus, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung am Freitag hieß.