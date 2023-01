Bearbeitung von Wohngeldanträgen dauert Monate

Prozesse: Leiche im Teppich: 26-jähriger schweigt vor Gericht

Die Leiche war in einen Teppich eingerollt - seit Mittwoch muss sich ein 26 Jahre alter Mann am Landgericht Magdeburg wegen des Tötungsdelikts verantworten. Der afghanische Staatsbürger, der im Juli vorigen Jahres in Wolmirstedt einen Landsmann getötet haben soll, machte zum Prozessauftakt von seinem Recht zu schweigen Gebrauch. Wann genau sich die Tat ereignete, lässt sich nicht eindeutig klären. Am 12. Juli 2022 hatten Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus Verwesungsgeruch festgestellt und die Polizei geholt. In der geöffneten Wohnung fanden die Ordnungshüter den verbluteten Wohnungsinhaber.