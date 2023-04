Zoll findet Tukanschnäbel und Kaimanzähne in Paket

Halle: Brand in Wohn- und Geschäftsgebäude

Der Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Halle ist gelöscht. Wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen mitteilte, seien die Sperrungen im Bereich des Brandes in der Delitzscher Straße und Europachaussee wieder aufgehoben worden. Das Feuer war in der Nacht zum Montag ausgebrochen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Wo in dem Gebäude, in dem unten eine Bar und darüber Wohnungen sind, der Brand ausbrach, ist noch unklar. Auch zum Sachschaden konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei ermittelt nun.