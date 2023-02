Home

Musik: Kurt Weill Fest Dessau startet mit vier Pianisten

Kurt Weill Fest Dessau startet mit vier Pianisten

Das 31. Kurt Weill Fest Dessau steht unter dem Motto «In Zeiten des Umbruchs». Vom Auftakt an diesem Freitag bis zum 12. März stehen nach Angaben der Veranstalter knapp 50 Konzerte und weitere Veranstaltungen an verschiedenen Orten auf dem Programm. Chanson ist ebenso dabei wie Jazz und klassische Musik. Klaus Maria Brandauer wird am 4. März unter dem Titel «Faust - Ein gefesselter Prometheus» Texte von Johann Wolfgang Goethe, Thomas Mann, Hans Magnus Enzensberger und Heinrich Hein lesen. Begleitet wird er dabei am Klavier von Sebastian Kanauer, dem Artist-in Residence 2023, wie es hieß.

Eine Fahne mit der Aufschrift «Kurt Weill Fest Dessau». © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Den Auftakt gestalten am Freitag die vier Pianisten Sebastian Knauer, Martin Tingvall, Joja Wendt und Axel Zwingenberger im Anhaltischen Theater. Alle vier bekommen den Angaben zufolge ihren eigenen Bereich und werden immer wieder zusammenfinden und Paare am Klavier bilden. Klassische Musik wird ebenso gespielt wie Boogie-Woogie und Jazz. Der Komponist Weill («Die Dreigroschenoper») war 1900 in Dessau als Sohn eines jüdischen Kantors geboren worden. Wegen der Machtübernahme der Nazis zog er über Berlin und Paris in die USA. Am Broadway wurde er mit seiner Musik zum Star. Weill starb 1950 in New York. Das Festival war nach dem Mauerfall in seiner Geburtsstadt ins Leben gerufen worden.

