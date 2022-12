Haseloff: Anteil Corona-Infizierter in Krankenhäusern gering

Krankheiten: Sachsen verlängert Corona-Schutzverordnung bis 10. September

Sachsen verlängert die bestehenden Corona- Schutzmaßnahmen unverändert bis zum 10. September. Das Gesundheitsministerium begründete das am Donnerstag mit der aktuellen Infektionslage. Laut Robert Koch-Institut lag die Wocheninzidenz in Sachsen am Donnerstag bei 296,3 und damit bundesweit im unteren Feld. Der Wert gibt die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Menschen in einer Woche an. Im Freistaat kamen binnen 24 Stunden weitere 2555 Fälle dazu, 8 Menschen starben an oder mit dem Coronavirus.