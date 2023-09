CDU-Chef Schulze fordert Obergrenze für Flüchtlinge

Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive bleiben in Erstaufnahme

Geflüchtete bleiben in Brandenburg ab Samstag (1. Juli) zur stärkeren Entlastung von Städten und Gemeinden länger in der Erstaufnahme. Wer keine Aussicht auf einen Aufenthaltstitel habe, werde dann nicht mehr in die Kommunen weitergeleitet, kündigte das Innenministerium am Freitag in Potsdam an. Die Flüchtlinge würden in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht und versorgt - das ist bis zu 18 Monate möglich. Zugleich sollen die Angebote an Weiterbildung und Qualifizierung sowie an Beratung zur Rückreise für diese Geflüchteten steigen.