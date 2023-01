Zahl der Hochzeiten sinkt in Halle: 2022 Plus in Magdeburg

Home

Während der Pandemiejahre mit Einschränkungen haben in Magdeburg und Halle weniger Menschen geheiratet. So gaben sich in Halle 2019 noch 820 Paare das Ja-Wort, 2021 waren es dann 687, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte. In Magdeburg wurden im letzten Jahr ohne Pandemieeinschränkungen 808 Trauungen gezählt, 2021 waren es noch insgesamt 781. Bereits im Jahr 2020 waren die Zahlen zurückgegangen.

Ob sich Paare wegen der Corona-Pandemie gegen eine Trauung entschieden hatten, sei unklar, sagten Sprecher beider Städte. «Dass es weniger waren, kann womöglich damit zu tun haben, dass Gastronomie oder Ausstattungsgeschäfte geschlossen waren», sagte ein Sprecher der Stadt Magdeburg. Unter welchen Umständen eine Trauung möglich war, habe die Landesverordnung geregelt. «Sie bestimmte unter anderem den erlaubten Personenkreis für Trauungen. Das Standesamt war aber durchgängig geöffnet.» Nach dem Ende der Einschränkungen durch die Pandemie entwickelten sich die Zahlen im vergangenen Jahr in beiden Städten unterschiedlich. Während in Magdeburg wieder 72 Paare mehr die Ringe tauschten als noch ein Jahr zuvor, ging die Zahl in Halle mit insgesamt 667 Hochzeiten in 2022 weiter leicht zurück.

