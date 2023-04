Unfall auf A14: Lkw-Fahrer fiel in Sekundenschlaf

Landessynode: Landesbischof hat keine Sorge wegen schrumpfender Kirche

Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, sieht keinen Anlass zur Sorge darin, dass die Kirche «institutionell kleiner und schwächer wird». «Gott braucht offenbar in unserer postmodernen Welt keine machtvolle Institution, um uns in seinem Reich leben zu lassen und die Welt zu verändern», sagte Kramer EKM-Angaben zufolge am Donnerstag zum Auftakt der dreitägigen Synode der Landeskirche. «Als Kirche bieten wir einen Raum, in dem Christen und uns zugetane Menschen sich mit Glaubens- und Zeitfragen auseinandersetzen und ihre Ideen und Lösungsansätze in den öffentlichen Diskurs, ihre Berufswelt, ihre Netzwerke einbringen. Mutig, frisch und fröhlich.»