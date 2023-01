Kaiser-Otto-Preis für slowakische Präsidentin Čaputová

Landtag: Landtag debattiert über Atomkraft und Strukturwandel

Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Donnerstag über eine mögliche Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Dazu hat die FDP-Fraktion eine Aktuelle Debatte beantragt. Fraktionschef Andreas Silbersack sagte, die Energiesicherheit müsse auch künftig gewährleistet werden. Man müsse «ideologiefrei» entscheiden, was das Beste für Deutschland sei. In Sachsen-Anhalt war nie ein Atomkraftwerk in Betrieb. Der zu DDR-Zeiten begonnene Bau eines Mega-Akw in der Nähe von Stendal wurde nach der Wende nicht mehr fertiggestellt.