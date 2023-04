Home

Loitsche-Heinrichsberg: Unbekannte stehlen in der Börde mehr als 200 Heuballen

Unbekannte stehlen in der Börde mehr als 200 Heuballen

Wohl mit schwerem Gerät und mithilfe mehrerer Lkw haben Unbekannte mehr als 200 Heuballen in der Börde gestohlen. Die Ballen waren auch in der Halle eines Agrarbetriebes in Loitsche-Heinrichsberg gelagert, in die die Täter zwischen Mittwoch und Freitag eingedrungen seien, teilte die Polizei in Haldensleben am Freitag mit. Von innen hätten sie das Haupttor öffnen können. Zeugen hätten beobachtet, wie Heuballen in mehrere Lkw verladen worden seien. Auch ein Schiffscontainer sei verschwunden, hieß es. Der Gesamtschaden belaufe sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 15.000 Euro.

Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

