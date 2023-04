Technischer Defekt Ursache für Brand in Geflügelhof

Feuerwehr: Neue Erkenntnisse nach Ermittlungen zu Bränden in Sachsen

Nach mehreren Bränden in Sachsen am Wochenende gibt es teils neue Erkenntnisse zu den Ursachen. Wie eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei am Dienstag mitteilte, ist der Brand eines Kleintransporters im Saydaer Ortsteil Ullersdorf (Erzgebirgskreis) «mit hoher Wahrscheinlichkeit» auf ein Notstromaggregat im Fahrzeug zurückzuführen. Die Untersuchungen sind demnach aber noch nicht abgeschlossen. So konnte bislang nicht geklärt werden, woran der 59-Jährige starb, den Einsatzkräfte am Freitagabend am Unfallort vergeblich zu retten versuchten. Sein Tod müsse nicht unbedingt mit dem Brand in Verbindung stehen, erklärte die Sprecherin. Einen Verkehrsunfall schließt die Polizei aus.