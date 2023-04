Parlament lehnt Bildungsforum zur Schulpolitik ab

Land sichert etwas mehr Unterricht ab: Nur 94,5 Prozent

Unterrichtsausfall an den allgemeinbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt ist weiterhin vorprogrammiert. Die Unterrichtsversorgung betrug der jüngsten Erhebung zufolge am ersten Unterrichtstag nach den Winterferien 94,5 Prozent, wie das Bildungsministerium am Montag in Magdeburg mitteilte. Das seien 0,3 Prozentpunkte mehr als in der Vorjahreserhebung und ein Prozentpunkt mehr als Ende 2022. An den berufsbildenden Schulen waren den Angaben zufolge 94,8 Prozent des Unterrichts durch das vorhandene Personal abgesichert.