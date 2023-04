Home

Landtag: Pähle offen für Debatte über weiteren Rettungshubschrauber

SPD-Fraktionschefin Katja Pähle hat sich offen für eine Debatte über die Anschaffung eines weiteren Rettungshubschraubers in Sachsen-Anhalt gezeigt. Im Norden des Landes bestehe bei der Notfallversorgung Handlungsbedarf, sagte Pähle am Donnerstag in Magdeburg. Insbesondere mit dem Innenministerium sei darüber zu sprechen, was man hinsichtlich eines zusätzlichen Standorts für die Luftrettung tun könne.

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Anfang April war in Magdeburg ein Gutachten zur Zukunft der Krankenhauslandschaft vorgestellt worden, das die Landesregierung in Auftrag gegeben hatte. Die Altmark ist laut den Experten unterversorgt. Dort kommt es teilweise zu langen Fahrzeiten auch bei Angeboten der Basisversorgung. Der Rettungsdienst sei mit einer Vielzahl an Standorten und Notfallfahrzeugen zwar breit aufgestellt. Die Gutachter empfehlen aber eine Prüfung, ob neben Halle und Magdeburg ein weiterer Hubschrauber im Norden des Landes die Versorgung deutlich verbessern könne, insbesondere bei schweren und zeitkritischen Erkrankungen. «Diesen Vorschlag müssen wir ganz intensiv miteinander diskutieren», sagte Pähle. In den Bereichen Kardiologie und Schlaganfallversorgung hatten die Experten Defizite festgestellt. Es würden zu viele Patientinnen und Patienten in Kliniken behandelt, die dafür nicht geeignet seien, weil beispielsweise die entsprechende Ausstattung fehle, so die Gutachter. Sie empfehlen außerdem, die Basisversorgung wohnortnah zu organisieren und schwere Fälle stärker an großen Krankenhäusern zu konzentrieren. Pähle spricht sich dafür aus, Möglichkeiten der Telemedizin besser zu nutzen und so auch in ländlichen Regionen eine hochwertige medizinische Versorgung mit Experten sicherzustellen. Dies werde ohne eine angemessene finanzielle Ausstattung der Unikliniken nicht gehen, sagte Pähle.

