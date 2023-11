Landesregierung beschließt Kommission zur Pandemievorsorge

Wissing will mehr Bahnverbindungen für Sachsen-Anhalt prüfen

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will eine bessere Einbindung Sachsen-Anhalts in den Fernverkehr der Deutschen Bahn prüfen. «Wir werden alles tun, um das nach Möglichkeit in unser Deutschlandtaktkonzept zu integrieren», sagte Wissing am Dienstag in Berlin nach Beratungen mit der Landesregierung von Sachsen-Anhalt. Die Bahn habe so hohe Fahrgastzahlen wie noch nie. Die Bürger wollten mit der Bahn fahren, man müsse das Netz modernisieren und ausbauen, so der FDP-Politiker. Es sei hilfreich, wenn Länder mit einem Konzept klar adressierten, was sie wollen.