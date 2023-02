Koalition will Verfahren für Datenschützerwahl ändern

Champions League: RB Leipzig mit 1:1 in Champions League gegen Manchester City

RB Leipzig hat dank einer starken zweiten Halbzeit weiter gute Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales in der Champions League. Der Fußball-Bundesligist erkämpfte sich am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel ein 1:1 (0:1) gegen den englischen Meister Manchester City. Verteidiger Josko Gvardiol rettete dem DFB-Pokalsieger mit einem Kopfball-Treffer in der 70. Minute das Remis. In der ersten Halbzeit hatte Riyad Mahrez (27.) den Tabellenzweiten der englischen Premier League in Führung gebracht. Das Rückspiel findet am 14. März (21.00 Uhr/DAZN) in Manchester statt.