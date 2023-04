Zwei Verletzte bei Unfällen auf A2 in Höhe Theeßen

Jerichower Land: Lkw mit Bierladung kracht in Stauende

Beim Aufprall eines Lkw auf ein Stauende auf der A2 hat der Lkw-Fahrer schwerste Verletzungen erlitten. Der 39-Jährige war mit seinem mit Bier beladenen Laster am Mittwochnachmittag in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. In der Nähe von Möckern (Landkreis Jerichower Land) fuhr er an einem Stauende an einer Baustelle ungebremst auf einen stehenden Lkw auf, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte.