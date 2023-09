Neues Feuerwehrhaus für Pabstorf: Land gibt 168.000 Euro

Woche der Demenz: Arbeiterwohlfahrt mit Veranstaltungen

Mit besonderen Angeboten für Betroffene und Angehörige, einem Filmabend und Vorträgen will die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Sachsen-Anhalt in der kommenden Woche über Demenz informieren. Von Montag an soll es unter anderem Informationsveranstaltungen in AWO-Pflegeeinrichtungen in Magdeburg, Halle, Wittenberg, Merseburg und Naumburg geben, teilte der Sozialverband am Samstag in Magdeburg mit. Die Aktionswoche vom 18. bis 24. September steht unter dem Motto «Demenz - die Welt steht Kopf!». Sie soll über die Krankheit aufklären und Unterstützungsangebote aufzeigen. Am 21. September ist Welt-Alzheimertag.