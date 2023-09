Pfefferspray im Schulbus: Acht Schüler in leicht verletzt

RB Leipzig will Niederlagenserie in Gladbach stoppen

RB Leipzig will die Serie von drei Auswärtsniederlagen bei Borussia Mönchengladbach an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) beenden. «Wir werden uns auf uns und unsere Leistung konzentrieren und uns wie jede Woche der Aufgabe stellen: Gegner annehmen», sagte Rose vor dem Bundesligaspiel im Borussia-Park. Für Rose ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der 47 Jahre alte Coach hatte in Gladbach seine erste Bundesliga-Station als Cheftrainer und führte das Team mit Platz vier erstmals seit 2016 wieder in die Champions League.